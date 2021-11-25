嘉義市議員陳姿妏今在市議會總質詢時爆料，一名女學生在某補習班補習時，被老師碰肩膀、摸大腿和肚子，還以新聞事件藉故問女學甡「有沒有性經驗」、「發育的好不好」，已涉及性騷擾，要求市府加強相關教育觀念，積極、主動監督補習班業者來防範狼師。

陳姿妏指出，這間位於嘉市東區的補習班採小班制教學，會一對一指導學生，被害女學生坐在最後一排，跟同學有一段距離，老師每每走到她的位置，就會有意無意搭女學生的肩膀邊上課，女學生發現老師並不會如此對待其他同學，雖覺得奇怪，但礙於對方是老師，她也不敢說什麼，也從未跟家長反映。

某天，老師又一如往常到女學生的座位幫她上課，但並沒有講課程內容，反而提及近日發生一件與性有關的新聞事件，並不斷延伸與性有關的話題，甚至上下其手，對女學生摸肩、摸背、摸肚子，最後還撫摸女學生大腿，並問女學生「有沒有性經驗」、「發育的好不好」等與性相關問題，把女學生嚇得半死，已涉及性騷擾，女學生直到第2天才告知家人，父母得知後十分憤怒，直接到補習班跟老師對質，狼師因心虛而坦承，雙方已進入法律訴訟。

陳姿妏並以女作家林奕含事件為例，指政府雖針對防範狼師修正相關法條，但事實上，多數學生因害怕、不敢得罪老師等原因，被騷擾不敢聲張，可能造成下一個人受害，要求市府積極監督、避免類似案件發生。

教育處長林立生表示，每年在補習班班主任會議，都會向業者宣導應落實防制性騷擾等宣導工作，市府每月聯合稽查時，也會同步查核各補習班教職員工是否與系統登錄資料相符，並檢視各班性騷擾防治措施是否完善，同時也請學校務必確實掌握學生參加課後短期補習班的合法性，並將補習班應揭露訊息轉知家長及學生，以確保學生課後學習安全。