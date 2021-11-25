立委賴惠員（中）近日收到北門蔥農反應，指紅蔥頭出現產銷失衡，25日召集農委會農糧署到現地會勘。（張毓翎攝）

蔥農說，今年冬天低溫較晚報到，紅蔥頭熱到受不了，無法長得紅潤飽滿。（張毓翎攝）

台南為台灣紅蔥頭最大產地，有鑑於以往「早蔥」價格較佳，有蔥農會選在中秋節前提早栽種，但前陣子氣溫偏暖，讓「怕熱」的紅蔥頭長不大，產量直接砍半；此外，疫情衝擊下，紅蔥頭庫存過於充裕，使得成交行情下滑，產地價格更是不敷成本，每台斤原本可到60元，今年只剩13元，蔥農嘆這價格讓人怎麼活。

立委賴惠員近日收到北門蔥農反應，指紅蔥頭出現產銷失衡，因此25日召集農委會農糧署到現地會勘。她說，今年5月台灣進入疫情三級警戒，許多餐廳與麵攤生意受到影響，連帶減少紅蔥頭的需求，許多農民反映價格不敷成本，只能忍痛接受低價收購。

原是一片綠油油的蔥田，如今許多田區的植株，葉尖卻出現乾枯、發褐色現象。北門區文山里長李英信說，8月種下去的蔥苗，大約過3個月就可以採收，紅蔥頭怕熱、不怕冷，愈冷反而長得愈好，但今年冬天低溫較晚報到，紅蔥頭熱到受不了，無法長得紅潤飽滿。

李英信提到，他去年2分地的「早蔥」，採收後賣到約13萬元，今年氣候影響，產量從3000多台斤砍半到1400台斤，上周交貨給盤商，僅賣了3萬多元，相當悽慘。還有蔥農氣憤地說，疑似是盤商聯合壓低價格，因為今年庫存的量受疫情波及無法消化，所以趁機把損失轉嫁給農民。

賴惠員說，昨天她和農委會主委陳吉仲討論協助方案，陳主委有承諾會去找冷鏈廠擴大收購，價格自然會趨向平穩。農糧署南區分署長羅正宗說，由於過去從未執行收購紅蔥頭的措施，他們會再回去討論、擬訂計畫，讓紅蔥頭市場價格恢復穩定，降低農友的損失。