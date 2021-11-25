中央選舉委員會24日舉辦第3場全國性公民投票案第17案至第20案意見發表會，第18案「反萊豬」意見發表會正方代表國民黨婦女部主任林麗蟬。（鄭任南攝）

中央選舉委員會昨(24日)舉辦第3場次公投案意見發表會，正、反方代表在會中數度交鋒，成外界關注焦點。國民黨副秘書長李彥秀昨晚在臉書寫下，國民黨派出台北市議員鍾沛君以及婦女部主任林麗蟬上場，「藍門女將不讓鬚眉，戰力十足」。此文曝光不到一天時間，已有超過5千人按讚。

在「公投綁大選」這一項公投案，正方代表人為鍾沛君，反方代表人為綠委莊瑞雄。李彥秀在臉書表示，對於莊瑞雄頻頻吹噓民進黨為衝破「鳥籠公投」的努力，想反問「那為什麼民進黨又要把公投重新關進鳥籠呢？」不要再拿18年的選務亂象來當作藉口，那是中選會規劃不當、蔡政府監督不周，不要把責任推給公投綁大選，借用鍾沛君昨日說的金句「不要尿不準怪馬桶歪」。

至「反萊豬」這一案，正方代表人為林麗蟬，反方代表人為經濟部長王美花。李彥秀直言，林麗蟬則是在說明會上嗆聲｢民進黨執政成萊豬守護神｣，也點出王美花於2016年代表台灣與美國談判TIFA時，王美花敢跟美國人說不，為何現在卻變成幫萊豬背書？

最後，李彥秀更向兩位女戰將喝采，也希望所有關心食安、健康、能源安全以及生態永續的朋友能夠繼續支持這場戰鬥。而該篇貼文不到一天時間已有近200則留言，不少人都紛紛留言「加油」、「女勇將」、「表現亮眼、可圈可點、信服力十足」、「藍軍女力讚」。