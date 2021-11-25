蔡英文總統今天視察大潭藻礁，不過珍愛藻礁公投領銜人潘忠政未獲邀。國民黨文傳會副主委林家興說，蔡政府又再硬拗「三接外推創雙贏」、桃園市府也在簡報時聲稱，「大潭藻礁並無因三接站的工程讓它變差」，卻忽略三接外推方案10月中才遭到所有環評委員退回建議「補正再審」的事實，難道不該正視與說明？

林家興質疑，蔡英文總統與中油一再提到經濟利益，又如何能與台灣珍貴自然生態遭到破壞、不可回復的損失相比？鄭文燦市府如此消費藻礁，並不能掩蓋生態遭到影響破壞的事實。

林家興批評，民進黨「選前愛藻礁，選後變塑膠」的代表，就是蔡英文、鄭文燦兩人，蔡英文過去曾在2013年盛讚藻礁是重要自然資產，並留下「藻礁永存」四字；鄭文燦在2014年選舉前，說「藻礁超過千年才形成，是桃園珍貴的自然文化資產」，如今執意蓋三接、傷藻礁，又被「民主迴力鏢」再次痛擊。

林家興指出，中研院生物多樣性研究中心研院員陳昭倫曾說，最傷害藻礁的因子第一為海岸工程；環團也表示，藻礁若受工業污染恐面臨消失危機，就連經濟部提出的三接外推方案，10月12日進入環境影響差異分析審查時還遭到所有環評委員建議「補正再審」。由此可證，蔡政府口中所稱的三接外推雙贏，至今並沒有真切的科學證據可以證明。

至於蔡英文未邀請潘忠政一同視察大潭藻礁，林家興指出，蔡英文不想與公民團體一同視察藻礁，卻又不想正面拒絕，只好躲在幕僚背後，稱公投已經進入程序，尊重彼此的看法。然而蔡政府所謂的尊重，就是挾著民進黨團在立院的優勢，讓原本該舉辦的保育藻礁議題聽證會變成「公聽會」，蔡英文連給藻礁一場聽證會都不敢，還有臉談生態保育？

林家興抨擊，蔡英文不願與人民溝通，只願在公投與民團對決，但民間團體資源不如民進黨這隻執政大怪獸。當綠營可以輕鬆砸下5800萬的經費和台灣生態唱反調，反觀民團只有一顆熱愛藻礁的心、辛苦募集社會支持，根本就是小蝦米對上大鯨魚，呼籲蔡英文，所謂的尊重不是動用國家機器，而是面對面用事實與真理對決。