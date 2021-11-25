美國能源部宣布，美國將開始標售3200萬桶戰略儲油，這些來自4個戰略石油儲備（SPR）設施的原油將於今年12月下旬到2022年4月之間交付。

美國的戰略儲油主要是含硫量較高的酸性原油（sour crude），在投放到市場後，料將壓低美國Mars酸性原油價格，而專門處理高硫原油加工的亞洲買家可望受惠。

在合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友一再對擴產的呼籲已讀不回之後，拜登政府周二宣布，美國將與中國、印度、韓國、日本和英國聯手釋出數千萬桶戰略儲油，以抑制高漲的油價。

美國能源部在官網上表示，位於德州Big Hill和Bryan Mound的儲油設施將釋出約1000萬桶原油，位於路易斯安那州West Hackberry和Bayou Choctaw的儲油槽將分別提供約700萬桶和500萬桶原油。

能源部並表示，這些原油將於2022年1月至4月間交付，但也接受在今年12月下旬提前交付。此外，買家必須在2022年至2024年歸還石油。有意投標的公司必須在12月6日交件，合約將在12月14日之前成立。

貿易商表示，長達4個月的交付期，相當於每日27萬桶穩定的中質含硫原油（medium sour crude）供應量，這將直接與Mars酸性原油競爭。此外，美國將釋出的原油品質將具有31～33度的API比重。該貿易商並表示，這對Mars酸性原油的亞洲買家是一個大好消息，Mars酸性原油的價格可望進一步走跌。

目前西德州中質原油與Mars酸性原油之間的價差為每桶負3.50美元（即Mars酸性原油較西德州中質原油溢價約為每桶3.50美元），令亞洲買家大喊吃不消。

美國能源部還將在12月17日之前宣布再標售多達1800萬桶戰略儲油。