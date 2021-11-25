非洲波札那出現學名為「B.1.1.529」的新冠肺炎變異株，又被稱作「Nu」，傳染力恐比Delta更強，目前全球有10名個案感染此變異株。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前亞洲僅香港出現過一例的個案，台灣至今還沒有感染此變異株的案例出現。

羅一鈞表示，NU變異株目前還算是少見的變異株，台灣的部分目前還沒有看到染此變異株的確診個案，至今到明天即將公布的確診案例中，沒有人的基因定序結果為此變異株。而目前亞洲也只有香港出現1人感染NU變異株。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，目前全球已知共有10例B.1.1.529變異株病例，最初發現病毒的非洲國家波札那（Botswana）有3例、南非6例，香港在一名旅客從南非返回入境後也出現首例，這10例病例都是在11月中旬驗出。

研究人員發現，「B.1.1.529」的棘狀蛋白（S蛋白）上共有32個突變，S蛋白上的突變會影響病毒感染人體細胞的能力，同時也會導致患者的免疫細胞更難以攻擊病原體。而倫敦大學學院計算系統生物學教授暨基因研究所所長巴盧（Francois Balloux）則說，和Alpha、Delta變異株相比，人體的中和抗體將難以辨識B.1.1.529變異株，目前應密切監控及分析，但不必過度擔心。