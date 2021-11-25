新冠肺炎疫情凸顯出我國數位學習的窘境，教育部長潘文忠今宣布，從明（2022）年到2025年推動為期4年的「中小學數位學習精進方案」，總經費200億元，明年9月前會新購61萬台平台，並開發數位學習內容，達成「班班有網路，生生用平板」的目標。

教育部指出，透過前瞻基礎建設計畫2017年至2025年投入150億元，已強化校園網路布建與建置智慧學習教室等設施，在這項基礎下，教育部另提出為期4年、總經費200億元的「中小學數位學習精進方案」，規畫「數位內容充實」、「行動載具與網路提升」及「教育大數據分析」3項計畫。

潘文忠表示，今年5月19日起國內疫情大爆發，學生改在家學習，剛開始前兩周，老師、學生及行政單位可說是兵慌馬亂，之後在公私立單位協力合作下，才讓遠距教學進入狀況。經歷此事件，教育部體認到面對未來要有所準備，因此提出「中小學數位學習精進方案」。

潘文忠說，明年「中小學數位學習精進方案」第一年，投入經費是117億元，其中102.41億元用來購買61萬台平板電腦及進行網路提升，每台平板的購買成本約1.3萬元（含4年保固），預計明年9月全部到位。

潘文忠指出，現有已配發各縣市20.7萬台平板，加上新購入的入61萬台，並搭配管理系統派送學習內容與APP，在此規畫下，配發總量達到偏遠地區學校學生載具比率為1：1；非偏遠地區則以學校班級數每6班補助1班方式配發，教師依課程教學與數位學習需求輪流借用，達到生生用平板目標。

教育部資訊及科技教育司長郭伯臣則說，除了增購平板電腦，每年還會編列14億元進行數位內容充實計畫，主要為數位內容開發及補助縣市學校採購數位內容及教學軟體，以學生願意讀、感興趣、易理解，可學習到教材中的知識為前提，透過公私協力及部會合作開發多元化數位內容。

此外，教育部每年會編列1億元經費，進行教育大數據分析計畫，運用學生線上學習資料建置教育大數據資料庫，作為學習成效、教學模式、政策研訂與數位內容改善的基礎，讓城鄉學習更均衡，未來在符合資安前提下建立去識別化開放資料，提供民間加值創新運用。

教育部為全國中小學購置大量平板電腦，難道都只能在學校使用，可以帶回家嗎？郭伯臣表示，將推動實驗班級試辦計畫，讓學生可以將自己的平板帶到學校來、也可以將學校的平板帶回家。這項計畫以偏遠地區學校為優先對象，班級必須要跟家長充分溝通後才能加入，預估未來4年有2400個班級參與。