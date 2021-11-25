野薑花公民協會常務理事王守誠等民間團體及學者今日於立院召開記者會表示，核四預定地蓋在S斷層帶上，都會造成核安風險，外界應該正視此問題。

今日除王守誠外，台大地質科學教授陳文山、中央大學應用地質所教授李錫堤、海大地科所名譽教授李昭興、地球公民基金會副執行長蔡中岳及綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣等人，都出席這場記者會。

王守誠指出，台電過去在核四廠址地質調查過程中，忽略了陸域斷層以及向海域延伸的可能性，在福島核災後，才又完成地質調查，並遲至2019年4月才公開報告，內容就包括「S斷層」及「海域線型結構」。

陳文山說，過去2、30年來在海岸線外圍50公里外已做過很多地質調查，海域斷層不是新資料，國際期刊2018年就有相關發表，經濟部中央地質調查所於2009年彙整過去台灣東北海域的斷層研究，指出核四海域的斷層會繼續朝東延伸，長度可達約90公里。

陳文山表示，台電在2013年的地質調查只有針對海岸線50公里範圍內，50公里外不做調查，所以報告中才會寫估算斷層長度僅有34.5公里，這是因為過去台電在報告中將這些線型分成不相連接的3段或4段，每段僅10幾公里，讓地動值看起來落在最大只有0.02G，小於核四耐震係數的0.4G。

陳文山指出，過去的專家會議召開時，已經告知台電，過去核四廠的耐震係數估太低，需重新估計，也要求原能會公布耐震係數值，而核四廠外海斷層的地動值是0.56G，另外一個估算是0.68G，這些數據都已經超過核四建廠時的耐震係數0.4G。

陳文山表示，現在斷層上是核四機房，所以台電一直不願意挖。若要重啟核四，核四機房要打掉，整個斷層帶及反應爐中間通過的低速帶都挖開，才有可能進行地質調查。光是完成這些地質調查，把廠房打掉，最少都要4、5年以上，是一個很大的工程。