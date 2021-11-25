桃園航空城作為國家重大建設與桃園發展關鍵三箭之一，區段徵收工程A1、A2、A3標已於11月正式開工，開發面積約566公頃，預計2028年完工，航空城計畫推動12年來，經過多次聽證、內政部都市計畫審查會議、逾2萬人參與的全區聽證等，終於從爭議走到共識，地主配地同意率超過96％。

海軍基地部分設施將進行文資保存。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

市府表示，航空城計畫為國內實施土地重劃區徵以來最高比例，市府也將落實離村不離鄉、先建後遷、一村一安置等方針，達到「居民權益極大化」精神。

為保存在地文史與土地韌性，市府指出，區徵A標工程部分區域涵蓋的市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」，因擁有具歷史性的黑貓中隊、機堡、飛機棚場等設施，將結合航空城都市設計畫設古蹟保存區，預定啟動文史工作站、引入文創及藝文展覽。此外，範圍內第3跑道用地外的埤塘也將保留，並透過提升埔心溪及南崁溪防洪設計，優化航空城排水、防災能力，打造韌性海綿城市。

市府說，航空城計畫將提升機場貨運量與客運量，規畫引進低汙染、低耗能、低耗水、高附加價值的未來產業，藉由政策導引，讓國內綠能、智慧車輛、雲端及5G產業更加蓬勃發展。基礎建設部分也將導入共同管道、智能路燈等技術，引進研發中心、展覽中心、醫療中心等設施，發展智慧城市及宜居城市，成為桃園第3個都心。