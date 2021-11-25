國立台東女中學生25日帶領台東牧心智能發展中心憨兒在校園寫生。（蔡旻妤攝）

國立台東女中學生25日帶領台東牧心智能發展中心憨兒在校園寫生。（蔡旻妤攝）

國立台東女中學生25日帶領台東牧心智能發展中心憨兒在校園寫生。（蔡旻妤攝）

國立台東女中學生25日帶領台東牧心智能發展中心憨兒在校園寫生。（蔡旻妤攝）

國立台東女中老師康毓庭率學生25日帶領台東牧心智能發展中心憨兒在校園寫生，作品義賣所得將全數捐給牧心。學生表示，在課程中能接觸不同的朋友，共同創作比起在室內畫圖更有意義，康毓庭希望透過課程讓學生實踐服務學習，更具同理心。

憨兒舉起畫筆在畫布上揮灑創意，由二年級美術班學生們從旁協助調色，他們在校園蓮花池畔一隅寫生創作。牧心智能發展中心主任許秋霞坦言，一開始很擔心憨兒們無美術基礎，未料在東女學生的帶領與指導下，產出一幅幅令人驚豔的作品。

學生陳左軒說，寫生前就下足功夫準備前置準備作業，場勘時規畫主題有蓮花、鯉魚、涼亭等，原本選定主題是花，到場卻發現花還沒開，便臨時改成自由創作。她說，憨兒個性害羞，因此透過男同學藉由聊天逐漸打開憨兒心房，「其實他們只是不擅表達，對於色彩運用、構圖都很有想法」。

許秋霞指出，由於憨兒不熟悉專業畫筆，學生說「沒關係，用手畫就好」，看著憨兒與學生並肩而坐，沒有距離，「這已經是最美的一幅畫」；她更感謝康毓庭長期投入公益，「康老師像是蒲公英，把幫助弱勢的種子灑向東女學生心中」。

康毓庭坦言，藝術志工活動僅有半天，故未要求學生產出曠世鉅作，但學生能從中學習實踐同理心、如何把自身專長傳遞給別人，同時更珍惜自身所擁有的，會比課堂上學得的更加可貴。她說從籌備、分組、討論、場勘、設計圖，一步步看著學生帶領憨兒體驗藝術創作的美好，「我的學生超棒，我以學生為榮」。