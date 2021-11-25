中央流行疫情指揮中心今宣布，國內疫苗人口第二劑涵蓋率突破5成，預計12月中可達6成。發言人莊人祥表示，未來第16輪疫苗平台會以第二劑預約為主，第一劑就開放讓民眾自行向衛生局指定醫療院所預約。

昨（24日）疫苗接種共16萬3868萬劑，其中AZ共3萬9700劑，莫德納5萬9908劑，高端1131劑，BNT共6萬3129劑；目前國內疫苗人口涵蓋率第一劑為77.34％，第二劑為50.50％。

但根據指揮中心公布的資料，75歲以上第一劑接種率停滯在73％，未來是否會針對該族群做努力？莊人祥表示尊重他們意願，當然還是會持續努力，比如說行政上加強，或針對75歲以上第五類對象中，在照護中心或醫療機構加強指引；目前有些地方政府也有用送農產品的方式，這些都是思考的方向。

第15輪今天開打，而第14輪開放混打後，共有4.9萬人完成BNT混打，11.4萬人完成莫德納混打。疫情指揮中心日前已公布，凡是18歲以上、接種AZ已滿8周的民眾，除了透過疫苗平台外，也可向指定醫療院所預約混打BNT或莫德納疫苗。