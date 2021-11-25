台灣福斯商旅宣布，頂級保母車Crafter九人座客車重返台灣市場，全新世代車款引進中軸平頂與長軸高頂兩款九人座客車共兩款車型，建議售價228.8萬元起。

台灣福斯商旅指出，Crafter向來有「陸上頭等艙」之稱，過去在國內市場一直是頂級九人座小巴與保姆車的首選，也是同級市占率最高的車款。為滿足台灣消費者需要，台灣福斯商旅積極向原廠爭取下，宣布將全新Crafter 九人座客車導入台灣市場。

台灣福斯表示，全新Crafter九人座客車一上市就受到國際矚目，更擄獲全球各專業汽車媒體肯定，包括國際權威媒體PARKERS評為「2021國際年度最佳大型商旅車」、WHATCAR?選為「年度最好開大型商旅車」。

台灣福斯商旅介紹，與先前引進的Crafter Van最大不同，全新Crafter九人座客車改搭兩側大面積固定式車窗，為乘客帶來更多旅途中的風景。中軸平頂車型的車長5986mm、車寬2040mm、車高2355mm，搭配3640mm軸距，可以創造長3201mm、寬1832mm、高1726mm的後艙空間。長軸高頂車型則是把尺寸放大到車長6836mm、車寬2040mm、車高2590mm水準，軸距更加長到4490mm，能夠帶來長4051mm、寬1832mm、高1961mm的後艙空間。縱觀所有3.5噸以下廂式客車，全新Crafter九人座客車擁有最寬敞、高挑的車室空間，即便身高一米九的成年男子在座艙中也能輕鬆抬頭挺胸。

後艙空間中，全新Crafter九人座客車無論是中軸平頂或長軸高頂，都配備「聰明變」鋁合金無段式滑軌地板，並且標配採用快拆設計及安全帶配備的六組單人獨立座椅，可依照不同需求自行調整座椅位置，為乘客提供舒適的乘坐空間。全新Crafter標配後艙獨立空調以及出風口更可輕鬆應對台灣炎熱的夏季天候。此外，全新Crafter九人座客車不僅給予後座的每一位VIP舒適乘坐感，駕駛艙上方更設計有車頂置物空間，讓駕駛以及前座乘客更方便收納隨身物品，創造更高使用機能。

全新Crafter九人座客車搭載福斯集團最新TDI高效柴油渦輪增壓動力，中軸平頂車型以140匹馬力、34.7公斤米扭力的2.0 TDI柴油引擎作為動力來源，搭配八速Tiptronic手自排變速箱，動力充沛好開，搭配僅6.8米迴轉半徑，是穿梭山區或者市區小巷的最佳選擇。長軸高頂車型同樣以2.0 TDI柴油引擎作為動力心臟，馬力輸出提升至177匹水準，扭力同步強化為41.8公斤米，同樣搭配八速Tiptronic手自排變速箱，提供強勁的渦輪動力。