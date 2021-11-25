【愛傳媒左化鵬專欄】與親家方曙夫婦，宜蘭礁溪湯圍溝溫泉公園泡腳。

一股暖意由足底湧上心頭，熱呼呼、暈淘淘。一群群紅色的小魚兒，就像朕的子民，爭先恐後，匍匐在朕的腳下，親吻朕的腳趾，像百官朝拜，山呼萬歲、萬歲、萬萬歲。

朕揚眉瞬目，躊躇滿志，子民們挨挨擠擠，在朕腳邊磨磳，愛戀的嗅著朕的腳趾，搖頭擺尾，是如此的陶醉。朕不覺一陣陣酥麻，癢到了心窩裡。呵呵～哈哈～嘻嘻，龍心大悅，朕對他們投以嘉許的眼光。

心醉神馳，快樂無比。不料，四名亂臣賊子早在一旁覬覦，趁朕毫無防備之際，篡奪了朕的半壁江山。他們挨近了朕的身旁，將四雙臭腳丫浸入了水池，小魚兒亂了陣腳，三心兩意，又去追逐新主子。

怪不得這些小魚兒，畢竟他們都是逐臭之夫。只是朕才得了江山，轉眼又失去了江山，心中不免悵然若失。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。