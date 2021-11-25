【愛傳媒藺奕專欄】如果說今年你只看一部國片，還可以安心推薦給家裡的青少年，我相信11月24日上映的《月老》最無雷。

近些年，把刀一直是浪漫愛情類型電影導演的頭號種子，這次創投會議上，曾參與《再見瓦城》、《功夫熊貓3》、《唐人街探案II》和去年金馬大贏家《孤味》等，首度籌拍長片《命中註定那頭鵝》的女性導演楊宥瑜，讓我想起今年美網女單冠軍艾瑪・拉杜卡努（Emma Raducanu），我預期這位芳心縱火的晴天女孩將有新的席捲，只有影視可以用愛發電，燃煤和核能都是吹噓。

人們總是無意識地在愛情戲劇裡尋找共鳴。導演們可以拍出最荒誕不經或莫名其妙的故事，但總有觀眾會對他們說：「真是不可思議，你拍出了我的生活、我的狼狽和困境！」

尤其在這個時代，到了三十多歲的年紀了，被叫阿姨也没有覺得介意。嗯，好好賺錢吧，月老也像UBER那麼競爭，現在管愛情的是財神。

《月老》結合童年懷舊、善惡輪迴和驚悚片的元素，宛如台版《與神同行》，其内核仍是一個飽含友誼、堅貞愛情信仰的人性故事，24日，我們進戲院看大螢幕的電影究竟是為了什麼？不就是透過巨大的聲光效果，去壓制、修剪我們身上多餘的陰影，特別在愛情世界裡，天長地久是一種境界，我的離開和妳剪去的長髮一樣、都沒有留下傷痕，也是一種境界。

感謝Eunice，也預祝最佳原創電影音樂入圍者侯志堅學長勇奪金馬，咱們慶功宴見了！

作者為文學奬得主

照片來源：九把刀臉書粉絲專頁截圖。

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