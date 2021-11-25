新北市政府警察局刑事警察大隊今（25日）舉辦110年度義刑教育訓練。（新北刑大提供）

新北市政府警察局刑事警察大隊今（25日）舉辦110年度義刑教育訓練，用以有效提升義刑人員協勤工作技能、強化義刑專業知識、增進勤務應變能力，市警局長黃宗仁親自到場慰勉，感謝所有義刑同仁無私的奉獻，黃局長特別提到，義刑是刑警最堅強的後盾，治安要穩定，光靠警察的努力是不夠的，還需要警友、民防、義警、志工、守望相助隊等五力來支援，才能把治安工作做好，讓新北市全體市民高枕無憂。

黃宗仁說，新北市的治安在遠見雜誌評比的六都施政滿意度都名列前茅，也開始強化快打2.0的作為，要求各單位，在接獲報案的第一時間，一定要迅速到場偵查，遇有現行犯一定要立即逮捕，落實溯源的決心。

另外現行的詐騙案件層出不窮，「打詐就是斷絕黑道的金流，我們要利用手機彼此的相互連結」，用「line宣導神功」將各種反詐騙訊息傳到每一位市民手中，強化全民防詐騙工作，宣導最新電信、網路詐騙手法之介紹與破解之道，希望義刑同仁也可以幫忙。

最後黃宗仁表示，現在的治安已經從我們警察陸地的偵查，走向空中的導向，各位義刑同仁多宣導一分，我們的市民朋友被害就減少一分；義刑人員是協助維持社會治安的力量，更是警察與民眾間最好的橋樑與潤滑劑，也特別感謝所有義刑人員協助參與新北警察維護治安與犯罪預防宣導等勤務，期勉新北市警察深化結合義警(義刑)、民防、志工、警友、巡守，共同做新北市民最優質的治安服務團隊，營造最安居樂業的美好生活環境。