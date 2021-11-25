總統蔡英文今（25）日赴桃園視察「觀新、大潭藻礁生態及大潭電廠」，這是她睽違8年後再次到觀新藻礁，也是她上任以來首度以總統身分視察藻礁。對此，台北市議員王鴻薇直言，若不需要選票就沒有關心，「政治人物愛選票天經地義，但做到像蔡英文這般現實不容易」。

蔡英文今視察大潭藻礁、大潭電廠，這是蔡英文暌違8年之久後「舊地重遊」，王鴻薇在臉書表示，總統上任這麼久，對大潭藻礁沒有關心蒞臨，選在公投大選不到一個月才回到大潭，正所謂「選票魔力」，要票才來，沒票不必來，就如同蔡英文對層出不窮的社會治安冷漠一樣，如果今天公投開出一題「你是否同意治安惡化總統應該下台」，蔡英文必然跑遍全台超商和警局吧。

王鴻薇也說，政治人物愛選票天經地義，但做到像蔡英文這般現實不容易，「沒有票沒有關心」，蔡英文可說做到淋漓盡致。

蔡英文今致詞時提到，三接近來變成社會討論的議題，也成為公投議題；而今天到桃園的行程，一路從新屋到大潭電廠這一段，對她來說算是舊地重遊。蔡英文並說，網路上很多人看到她在新屋寫下「藻礁永存」，當時是為了保護關心藻礁，後來桃園縣政府也劃定保護區，在鄭文燦市長接任後也全力做努力，今天我們看到的關心藻礁，事實上已經做得非常好的保育措施，也強調「三接沒有蓋在藻礁上」。