現場妝點的發光梯與巨大愛心雲朵讓心中山線形公園充滿童趣氛圍。（北市觀傳局提供／楊亞璇台北傳真）

心中山跨年燈飾提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。（北市觀傳局提供／楊亞璇台北傳真）

「台北最High新年城-2022跨年活動」27日下午1點將在中山區心中山線形公園率先登場，利用心中山的綠色廊道，林蔭底下豎立一座座七彩的小山，加上富含童趣的發光梯與巨大愛心雲朵，還有絕美的燈海隧道，並販售植栽、花藝、花器、小農等相關商品；於市集攤位消費滿100元，即可獲得1點，集滿3點參加抽獎。

北市觀光傳播局表示，以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，11月27日至明年1月1日，每天晚上5時至10時亮燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。

觀傳局指出，利用心中山的綠色廊道，林蔭底下豎立一座座七彩的小山，加上富含童趣的發光梯與巨大愛心雲朵，還有絕美的燈海隧道，呈現出魔幻森林的氛圍，讓大家可以在心中山「勇敢呼吸」，揮別令人不安的2021疫情。

觀傳局表示，舞台區邀請到3組風格清新的街頭歌手輪番演出，活動當天於市集攤位消費滿100元，即可獲得1點，集滿3點可至服務臺參加抽獎；當日可累積，不限抽獎次數，買越多抽越多，獎額有限，抽完為止。

觀傳局說，民眾到心中山線形公園逛市集拍美照，也可就近至附近的誠品生活、捷運中山地下書街、光點台北享受愜意時光，亦可至鄰近赤峰街特色風格小舖挖寶。逛累了也可至附近巷弄享受當地的美食及特色咖啡廳用餐，度過愉快的周末。

台北最High新年城-2022跨年前期系列活動6區藝術燈飾，自11月27日至明年1月1日同步點亮臺北，還有一連5場週末活動，邀請民眾一起告別因疫情停擺的生活，手牽手迎向2022，邀請大家來台北體驗歡樂節慶氛圍，一路玩到2022。詳情可上台北旅遊網(https：／／www.travel.taipei)或活動官網查詢 (https：／／www.newyear2022.taipei／)。