許多人搭過飛機，起降時空服員會指示靠窗的乘客「把遮陽板打開」，同時機組員也會降低機艙燈光亮度，為什麼有這兩個動作？星宇航空PO文說明，「這是機上保命的潛規則」，希望提醒乘客，空服員要求的事情，一定要遵守！

客機起飛、降落前，空服員都會要求「打開天窗說亮話」，其他還包括豎直椅背、收起餐桌等，機組員也會調暗艙內燈光，這些動作都是為了飛航安全。

航空界有所謂的「黑色13分鐘」，飛機起飛時6分鐘和降落時7分鐘，是機組員最需要集中精神、執行任務的時候；又以機師責任最大，正、副機師得同時操作飛機，還要注意儀表數據、接受塔台及助導航設備指引等，一刻都不能馬虎。

後艙機組員加上乘客，既然完全幫不上忙，乖乖坐好就好。而開窗、關燈，就是在這「黑色13分鐘」中，萬一飛機突然發生狀況，黑暗環境可幫助空服員更快適應，指揮乘客逃生。

那為什麼又要打開遮陽板？畢竟總不能機艙內一片漆黑吧，藉由機外光線，可順利處理後艙突發狀況或完成疏散。

星宇航空強調，客艙組員守則都是追求飛行安全的最高保障，感謝搭機旅客理解與配合，下次搭飛機記得乖乖照做。