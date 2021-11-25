台股今天在航運、電機機械及造紙類股等傳產股帶領下，指數開高後一路呈現狹幅震盪，終場以17654.19點作收，上漲11.67點，漲幅0.07％，成交金額3006.9億元。

由於電子股沒有主流部隊帶領，個股表現居多，航運股維繫人氣，貨櫃輪景氣持續看旺，貨櫃三雄領軍上揚，不過，整體成交量僅3000億元，維持近期常態量，也因此，指數往上遇到短期均線均面臨到短壓，五日及十日均線都無法有效突破。

雖然大盤指數表現空間不大，資深分析師柯孟聰認為，大型半導體股由於歐美進入感恩節，外資也開始放假，量能不易放大，11月底到12月預期由內資與投信來接棒。就技術面來看，月K線超長線第4波修正，低點位置為16162點，歷經3個月修正，跌幅達到10％後目前進入第五波彈升。9月K、D值雖然交叉向下，但有收斂跡象，11月收盤指數只要收在17490點之上，月K線寶塔線翻紅，以目前剩下三個交易日，應可維持翻紅格局。

柯孟聰看好12月上半月行情，他認為季線、月線及半年線都在17200到17500點之間，會帶來強勁支撐效果，12月再攻18034點的機率非常大，但12月也進入長多的第21個月轉折，下半月在外資休假、作帳行情提前結束後，有可能出現較大的修正壓力。此外，明年農曆年在1月，由於過年提早，有可能影響元月效應，對於元月紅包行情保守看待。