泰國，是亞洲第一批重新打開國門讓外國觀光客入境的國家之一。國際遊客在泰國開放這一個月雖未見大量回流，不過，中央政府至少已跨出重建當地旅遊業的第一步。

2021年前10月，有約10.6萬人到泰國遊玩，但比2020年的670萬要少很多。新冠疫情之前，每年大概平均都有4000萬，來自全球各地的國際旅客造訪泰國。

據悉，目前大部分赴泰的外國觀光客，是來自於西方國家以及中東地區。其中，歐洲占7成，像是德國、英國等、其次是美國、中東還有亞洲。像是泰國境內的飯店，11月房間入住率雖僅有3成，但第4季應會漸入佳境。

以擁有諸多觀光勝地享譽全球的泰國，經濟成長是重度仰賴旅遊產業，2019年到訪該地的外國旅客，一共消費約1.91兆泰銖，大約573億美元。

以業者盛泰樂(Centara)飯店與渡假村來說，12月還要在蘇梅島砸11億泰銖，再開一家豪華酒店。盛泰樂表示，原本是將目標放在當地且長期入住的客群上。不過，客人需求模式改變下，現在是以停留時間較久的個人，以及工作兼度假的旅客為主。

泰國估計2021年只有20萬外國遊客來玩，但2022年可望大增至500萬。

對現在去泰國旅遊的國際觀光客來說很值得，因為不用處處人擠人，而且有很多折扣優惠。但對當地旅遊業者而言，還是受到政府抗疫規範綁手綁腳。比如說，晚上9點以後禁止喝酒規定，就讓不少到訪的觀光客感覺相當掃興。