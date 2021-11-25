富邦金(2881)今日舉行法說會，公佈2021年第三季自結之財務數字及營運狀況。受惠旗下子公司營運動能佳，富邦人壽前三季獲利較去年同期成長110.1%，富邦產險、富邦證券、富邦香港及富邦華一銀行獲利亦均提升，富邦金控2021年前三季稅後淨利達1302.11億元，較去年同期成長90.9%，並已超越去年全年獲利，每股盈餘(EPS)為11.32元，稅後淨利及每股盈餘雙雙創下新高，穩居金控業「雙冠王」！

截至2021年9月底，富邦金控總資產、淨值及普通股每股淨值皆創下歷史新高！富邦金控總資產突破10兆元大關，達10兆1542億元，較去年同期成長13.4%，淨值達8438億元，較去年同期成長28%，普通股每股淨值68.13元，皆寫下新高紀錄。受惠於獲利成長，帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率(ROA)為1.82%，股東權益報酬率(ROE)達21.61%。

富邦金控已於本月10日公佈10月份自結稅後淨利56.04億元，累計今年前10月稅後淨利1358.15億元，每股盈餘為11.81元，亦穩居金控業前10月稅後淨利、每股盈餘獲利王。

富邦金控截至10月底已取得58.04%日盛金股權，富邦金控、日盛金控已於本月5日雙方股東臨時會通過合併案，創下「金金併」歷史里程碑。富邦金控預計11月底前向主管機關申請合併，待主管機關核准，預計2022年第一季完成金控之合併，2022年底前完成富邦證券及日盛證券、臺北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併。富邦金控並於10月底完成現金增資，發行普通股金額322.77億元、特別股金額199.998億元。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控前三季總資產、淨值及普通股每股淨值皆寫下歷史新高，稅後淨利及每股盈餘亦穩居金控業第一。富邦金控各子公司營運動能良好，富邦人壽2021年前三季稅後淨利952.30億元，較去年同期大幅增加110.1%，貢獻金控獲利達73.1%，初年度保費、續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二。臺北富邦銀行認列轉投資新創FinTech公司Nutmeg處分收益12億元；中小企業放款較去年同期增加逾20%，榮獲金管會等7項績優獎項。富邦產險簽單保費市佔率25.5%，連續40年位居市場第一。富邦證券經紀收入年成長70.1%，經紀市佔率達6.20%，居市場前三大。