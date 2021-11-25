近年全台房價持續攀升，絲毫不受疫情影響，放眼台北盆地，在板橋、新莊、中永和、以及土城等地房價達6~8字頭以後，區域內還看得到4字頭房價的地方，只剩下新北市五股區。而在五泰輕軌、五楊高架延伸等重大建設計畫推出後，五股洲子洋重劃區一躍成為房市大熱門，當地房價也勢必再創新高。

過去對五股的印象，一個是工業區，另一個是垃圾山，近年來經新北市府大力整頓，拆除舊有鐵皮屋，改為新型廠房進駐，汙染審查也更加嚴格，全面提升產專園區內環境，很有當年內科的樣貌，且大樓設施與景觀更勝以往，現蛻變為新北產業園區，沿著泰山、林口，串聯成新五科技走廊，為台灣帶來相當高的產值。

許多在內科就業的人員，選擇在鄰近的大直置產，如今洲子洋重劃區也能夠提供在新北產業園區工作的人良好居住環境，以目前洲子洋重劃區的開發進度約達75%，建商在當地拿到建照可以直接開發，不像其他市辦重劃區還需要走許多流程。

寶德建設看準洲子洋重劃區未來發展潛力，並有望成為溪北都心重鎮，近期推出高樓指標案「天空之邑」，標榜千萬買三房，親民的總價吸引不少首購族與換屋族前來詢問。

天空之邑位於萬坪綠地第一排，享有無限寬廣視野。(圖/業者提供)

【天空之邑交通便捷 步行四分鐘可抵捷運站】

串聯五股、泰山一代交通網的五泰輕軌，為洲子洋重劃區房市帶來大利多。五泰輕軌將在洲子洋重劃區增設F06~F09四個站，其中F09站位於五股擴大都市計畫、洲子洋重劃區，以及舊市區交會處，可說是五股核心地段。而坐落在新五路二段上的「天空之邑」，步行至F09站僅需4分鐘，如果需要開車進市區，也只要經過兩個紅綠燈就能上五股匝道，為居民帶來交通便利性。生活機能部分，從基地位置步行8分鐘即可抵達麥當勞商圈，商圈內則擁有麥當勞、全聯、屈臣氏以及燦坤等知名連鎖店，生活條件佳。

「天空之邑」的另一特點則是位於公園第一排，從芳洲路到新五路二段中間區域，由於鄰近特定保留的萬坪公園綠地空間，未來不會再有其他建案入駐，因此享有永久的無限視野。

天空之邑基地內有1,500坪花園空間，為兩棟建築創造寬廣棟距。(圖/業者提供)

【天空之邑規劃完善 享千萬入主三房親民價】

「天空之邑」樓高24層，但建蔽率僅有18.06%，主因在於1,946坪的基地面積中，保留了1,500坪做為花園空間，使得兩棟建築間保持寬廣棟距，將成為當地地標。該案在建築設計上也十分用心，由知名設計師陳朝雄親自規劃，並邀請袁世賢擔任公設設計師，以及參與過台北知名豪宅案的徐世萃負責園藝設計。

而建築物最大量體—鋼筋與水泥部分，採用東和鋼鐵與力泰水泥兩家在業界口碑極佳的品牌，在過去其他建案中，兩大品牌僅採其一，這次「天空之邑」不惜重本同時選用，目的是為了讓整棟建築不僅美觀，更顧及安全性。室內格局部分，共有2~3房等房型，坪數介於18~30坪之間。在個案規劃如此完善的情況下，總價仍走親民路線，標榜千萬入主三房，對於首購族來說，買房的負擔減輕許多。想擁有便捷交通與優雅生活環境的消費者，不妨利用假日，前往五股鑑賞「天空之邑」。