腎結石發作起來總讓人相當痛苦，在網路上也流傳著許多緩解的偏方，像是「喝檸檬汁可以減少腎結石的發作」，對此馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕表示，雖然檸檬確實含有抑制結石形成的元素，但生成結石的原因有很多，這只是其中一環，比起喝檸檬汁，每天攝取足夠的水分並固定排尿量，才是最重要的根本之道。

陳鈺昕醫師在臉書粉專「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」發文，介紹腎結石有多種組成成分，其中以草酸鈣結石為大宗，通常罹患這種結石類型的患者，尿液都會有3大特徵，分別為自發性高尿鈣、自發性高草酸尿、尿液中檸檬酸過低。

而草酸鈣結石中的草酸鹽，是形成腎結石的主要化學成分，檸檬中所含的檸檬酸則可以減少尿液中草酸鈣結晶的形成，此外檸檬還含有「鉀」，與檸檬酸結合後會形成「檸檬酸鉀」，經腎臟代謝讓尿液變成弱鹼性，這樣的環境不利於草酸鈣形成。

既然如此，是不是每天喝檸檬汁就可以預防腎結石呢？陳鈺昕醫師直言：「當然不是！」，因為生成結石的因素非常多，減少草酸跟提高尿液酸鹼值只是其中一環，而且檸檬的成分雖然有助於抑制結石形成，卻不能過度食用，尤其是患有胃潰瘍、胃酸過多等腸胃道疾病的患者。

陳鈺昕醫師透露，其實比起喝檸檬汁，每天攝取2000~2500c.c的水分、增加及固定排尿量，才是最重要的根本之道，能夠降低腎結石的發作率，所以千萬不要本末倒置了。