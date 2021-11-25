高市議會國民黨黨團總召童燕珍直批，精進報告做得相當粗糙，甚至今天開黨團協商會議，「才在樓下一邊印文件送上來」。（柯宗緯攝）

高市議長曾麗燕表示，高市議會國民黨黨團總召童燕珍要求市府有關單位要寫精進報告完成後，才要交付總預算，但是今天市府所有局處送來的報告並不完善，需要再次修正。（柯宗緯攝）

高市議會國民黨團不滿高市府城中城案處置方式，要求必須提出精進報告，才能讓總預算案交付委員會審查。今（25）日進行三黨黨團協商，但市府精進報告不完備，工務局甚至只交1頁了事，讓黨團協商破局，給市府最後期限，明日必須送交完整精進報告後再行黨團協商，最快下周一付委。

高市府明年度總預算案因「城中城」卡關，迄今過了3周，在高市議長曾麗燕協調下，今下午進行黨團協商。高雄市長陳其邁今早再度喊話，希望不要影響市政推動，除總預算案，還有4個墊付案、自治條例修正案等，都要拜託議會支持，以利加速審議。

曾麗燕表示，高市議會國民黨黨團總召童燕珍要求市府有關單位要寫精進報告完成後，才要交付總預算，但是今市府所有局處送來的報告並不完善，需要再次修正，希望明天中午1時，再召開三黨團協商會議，若市府再送來的精進報告內容大家能接受，最快下周一下午由市長報告精進方案後，再行交付。

童燕珍直批，精進報告做得相當粗糙，甚至今天開黨團協商會議，「才在樓下一邊印文件送上來」，誇張的是，工務局只有1頁精進報告、交通局2頁，而社會局寫捐款運用情形、災後作為說明，根本不是真正的精進報告，沒有提到未來如何精進、防止類似情事發生。

高市議會民進黨黨團總召鄭光峰坦言，今天送來的報告確實比較寬鬆、簡化一點，各局處都是零散地送過來，沒有彙整一本，所以延後1天，明天再黨團協商，相信市府一定把報告都整理好，下周一再正式付委。

高市議會無黨聯盟總召朱信強直言，三黨團都認為精進報告書面用類似拼裝式呈現，太過潦草、簡單，大家一致認為不尊重議會，請今天市府必須重視黨團要的東西，針對城中城事件後，如何改善及預防，千萬不要漠視議會。