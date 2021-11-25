9-10月期統一發票今（25）日開獎，獎金1000萬元特別獎中獎號碼為「14872301」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「37250799」。萊爾富開出特別獎1000萬元1組，而且花150元儲值iWIN點數卡，就中了1000萬元。
發票幸運兒在萊爾富 只消費150元儲值遊戲點數即中1000萬特別獎
今年9-10月期統一發票開獎，獎金1000萬元特別獎中獎號碼為「14872301」，獎金200萬元的特獎中獎號碼為「37250799」，3組頭獎的中獎號碼分別為「71086085」、「53645821」、「46626911」，另增開1組獎金200元的六獎，中獎號碼末3碼為「916」。萊爾富本期開出特別獎1000萬元1組。
萊爾富表示，在後疫情氛圍下，能幸運兌中統一發票大獎，特別振奮人心，今年9-10月幸運之神眷顧萊爾富於高雄市燕巢區的燕巢援巢店開出1張特別獎1000萬元發票，這位幸運顧客只花150元儲值iWIN點數卡，就中了1000萬元特別獎。
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