嘉義市全民普發2000元振興消費金，目前總領取人數約25萬多人，領取率近9成5，還有8000人尚未領取。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市全民普發2000元振興消費金，目前總領取人數約25萬多人，領取率近9成5，還有8000人尚未領取。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

跟進五倍券振興經濟，嘉義市全民普發2000元振興消費金，目前總領取人數約25萬多人，領取率近9成5，扣除申請轉帳5658件，還有8000人尚未領取、申請消費金，市府強調，11月27日是消費金發放截止最後1天，呼籲市民把握最後機會，逾期視同放棄。

嘉義市10月30、31日連續兩天，在全市119處發放所發放2000元消費金，「拚經濟、顧民生、搶商機」，2天發放作業完成，領取率高達8成4，11月分每周五、六上午9點至中午12點、下午2點至5點，也開放民眾至戶籍地所屬聯合里辦公處補領，市府民政處統計，至11月20日止，領取率已近9成5，另11月5日至24日，受理民眾申請轉帳計有5658件，總計還有8000設籍人口未領取或提出申請。

市府提醒，27日是消費金發放最後一天，民眾可在本周末26、27日至戶籍地所屬聯合里辦公處領取現金，或在27日前上班時間，將轉帳申請文件送交或掛號郵寄（以郵戳為憑）至戶籍地所屬戶政事務所，或於27日前以電子郵件方式依戶籍所在地分別將轉帳申請文件等資料傳送至東區戶政事務所[email protected]、西區戶政事務所[email protected]電子信箱。

另為方便平日上班的民眾，11月27日申請最後截止時間為星期六上午9點至中午12點、下午2點至5點，亦可送件至戶籍地戶政事務所申請，逾期未領取或申請轉帳者，視同放棄，將不再發給。