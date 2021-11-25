1983年，韓國前總統全斗煥派胞弟全敬煥（左）率團來訪斗煥國小，由當時的苗栗縣長謝金汀（右）接待。（斗煥國小提供／謝明俊翻攝）

1983年，韓國前總統全斗煥派胞弟全敬煥（左）率團來訪斗煥國小，由當時的苗栗縣長謝金汀（右）接待。（斗煥國小提供／謝明俊翻攝）

1983年，韓國前總統全斗煥派胞弟全敬煥率團來訪斗煥國小，受到全校師生及地方耆老熱烈歡迎。（斗煥國小提供／謝明俊翻攝）

1983年，韓國前總統全斗煥派胞弟全敬煥率團來訪斗煥國小，表演韓國傳統舞蹈。（斗煥國小提供／謝明俊翻攝）

1983年，韓國前總統全斗煥派胞弟全敬煥率團來訪斗煥國小。（斗煥國小提供／謝明俊翻攝）

1983年，韓國前總統全斗煥派胞弟全敬煥率團來訪斗煥國小，由當時的苗栗縣長謝金汀贈送三義木雕牛。（斗煥國小提供／謝明俊翻攝）

韓國前總統全斗煥日前以9旬高齡去世，當年全斗煥在總統任內時，因得知苗栗縣頭份市斗煥里內有一所斗煥國小，剛好與他同名，特別委由胞弟全敬煥訪問斗煥國小，同年稍後，全敬煥邀請斗煥國小師生回訪韓國，並與全斗煥母校大成國校結為姐妹校，苗栗縣則與韓國迎日郡結為姐妹縣，讓斗煥國小在我國外交史上寫下亮麗的一章，隨著全斗煥的去世，讓人憶起這段往事。

頭份市斗煥坪地區是自清朝即有的地名，老地名延用至今，除了當地有斗煥里外，許多商家也都是以斗煥為名。據地方誌記載，明鄭以前，斗煥坪還是洪荒未闢，及至清嘉慶10年，也就是西元1805年，廣東省人黃祈英來斗煥坪，開始與原住民交換物品，漸得原住民的信任，開啟了漢人和原住民的交往，黃祈英娶原住民女子為妻，依原住民風俗改地名為「斗乃」，由於斗乃是和原住民從事交換而得的平地，依客家話名為「斗換坪」。「斗換」亦作「倒換、對換」，即交換之意。至台灣光復後，才把「斗換坪」變更為「斗煥坪」。

斗煥國小的由來也相當久遠，清代多為私塾、書館、書院等教育機構，清道光年間，中港溪一帶地區大致已開闢成田，生業逐漸安定，中產以上人家，招邀內地人士或南部六堆地區得功名人士，來此設帳教學，於是私塾逐漸遍及里巷。清朝時的斗煥坪也設有多家私塾，例如，道光廿九年舉人林炳華所主持的林氏家塾，道光、咸豐年間廩生林百川的雙桂堂書院。

至日據時代，日人於1920年由頭份公學校分出設立斗換坪分教所，就是現今斗煥國小前身。1945年台灣光復後，由日人手中接收學校的行政權，正式訂名為斗煥國民學校。

1983年，當時韓國總統全斗煥，因得悉頭份市有斗煥里及斗煥國小，於是委由胞弟全敬煥率隊來訪，苗栗縣長謝金汀親自接待，成為當年地方大事，全敬煥邀請斗煥國小師生組團回訪韓國，同由謝金汀率隊訪問11天，與全斗煥的母校韓國大丘市大成國校結為姐妹市，苗栗縣則與韓國迎日郡結為姐妹縣。讓斗煥國小在我國外交史上留名。