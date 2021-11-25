3年前擔任士林地方法院法官的陳梅欽，以無摺存款、現金存款、卡片存款等交易方式，將「現金」存入自己或配偶的帳戶內，法官評鑑委員會認定他行為不檢，嚴重侵害司法公信甚鉅，移送懲戒法院建議撤職。

另陳梅欽遭檢舉下班與人妻聚餐卻謊報加班費，司法院院長許宗力得知後震怒斥責「無法容忍」召開人審會將他送交監察院議處，經監察院通過彈劾後，2019司法院職務法庭判他免除法官職務，但可轉任法官以外職務。

陳梅欽2012年至2018在士林地院任職期間，多次異常以「現金」存、提款之行為，且無法合理說明，已屬行為不檢而有損司法形象，且行為之次數非少、金額不低，並經檢察官偵查終結提起公訴。

法評會認為陳梅欽受領國家薪俸、職司審判之公務員，本有誠實、清廉之義務，竟多次且長期以「現金」進出之方式製造金流斷點，且無法具體說明清楚各次現金來源，更有甚者，還以高利放款等語置辯，其傷害司法形象莫甚於此。

法評會認定，陳的行為有損人民對於法官廉潔之信賴及對於公義之期待，且他曾因不實申報加班費及騷擾冒犯女性部屬等違失、不當行為，遭判決免除法官職務，轉任法官以外其他職務等，因此報由司法院移送職務法庭審理，並建議撤職。