行政院宣布「班班有冷氣」政策，台南市明年新增1.8萬台冷氣，年增2萬733噸碳排量，年耗電4萬733萬度；台南市教育局強調，全市有273校裝置太陽能光電裝置，每年減少7萬9979噸碳排，明年校園太陽能發電將達1.5億度，超出冷氣用電，1年回饋近7000萬元給學校。

全球都在追求降低碳排、能源轉型，台南市教育局長鄭新輝表示，冷氣確實會增加耗電、碳排，但台南這幾年也積極推動太陽能光電設置，預計明年將達到1億2千萬瓦，年發電度數1億5500多萬度，等同於可提供近4萬4000多戶家庭用電。

鄭新輝說，281所國中小當中，共273校裝設太陽能光電，目前多數學校均已完成簽約，明年陸續完成安裝。

教育局指出，台南市積極提升再生能源利用，2019年啟動陽光電城2.0計畫，善用台南日照長的優勢，設置屋頂型及地面型太陽光電，發電量為六都之冠。

台南市東區博愛國小跟上綠能趨勢，積極發展能源課程，榮獲經濟部110年度「能源教育標竿學校－金獎」殊榮。鄭新輝表示，能源教育屬新課綱重要融入議題之一，博愛國小結合雙語教學及鏈結生活實踐行動等，透過觀察、討論和實作等教學方法，培養學生「節能減碳愛護地球」，期許台南市國中小共同參與能源教育推動。