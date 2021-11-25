北市7個月大的嬰兒去年10月22日送醫治療，經醫院救治，仍有腦病變等後遺症，經台北市政府家防中心緊急安置，台大醫院兒少醫療中心鑑定後，判斷是受虐所造成，李姓夫妻遭市府函送士林地檢署偵辦，但檢察官認為嬰兒一出生腦中就有水泡，案發前2天才去醫院進行腦部超音波檢查，研判是大女兒跌倒，臀部撞到嬰兒頭部再撞擊地板所致，父母並未虐嬰，予以不起訴。

李姓夫妻否認有虐待嬰兒，並稱家中只有李妻照顧，不曾聘僱保母，更不會對嬰兒有傷害行為，且嬰兒因腦部有水泡，都有在看醫師，抱小孩時是背靠胸、雙手環抱小孩，不會有撐高或是搖晃的動作，但事發前幾天，大女兒因跌倒，屁股坐到嬰兒頭部左側，撞到地板磁磚後吐奶。

檢察官認為，李姓夫妻在家與小孩的互動，並未發生有照顧不妥善的跡象，其他醫師表示，大女兒跌坐在嬰兒頭上，加上重力加速度，有可能造成傷害，而且在緊急送醫前，曾經到診所追蹤腦部超音波，均未發現異狀，因而認定李姓夫妻並沒有虐待嬰兒，造成重傷，犯罪罪嫌不足。