台北市立第二殯儀館車格一位難求，近期又因新建工程再度限縮，導致弔唁民眾和殯葬業者抱怨連連，近日還發生多起市民於第一殯儀館參與完告別式後，前往二殯火化場卻找嘸車位，錯過家屬火化時程而留下遺憾。北市殯葬處允諾，將研議延長殯儀館接駁專車「懷恩專車」忠孝復興線，服務自一殯前往二殯的治喪民眾，同時增聘臨時停車場供使用。

台北市葬儀商業同業公會陳情指出，二殯整建工程面積逐漸擴大，近日又實施平面景觀工程，限縮館內所剩無幾的車位，不僅造成殯葬用車難以卸貨、無處可停，弔唁民眾更是在門口大排長龍，造成外頭交通打結，險象環生。

陳情書內文提及，一殯到二殯之間並無大眾運輸可直達，也沒有殯儀館接駁公車「懷恩專車」可搭乘，市民在一殯辦理完告別式，前往二殯火化場送家屬最後一程，因二殯的周圍停車位ㄧ位難求，導致先人都火化了，卻還在找車位。

「跟親人好好告別有那麼難嗎？」應曉薇表示，二殯二期整建工程延宕許久，預計2023年4月才會完工，市府雖有懷恩專車可接駁至二殯，但現在只有3條線，班次也不多，並無一殯至二殯的專車，她要求市長柯文哲馬上檢討二殯停車問題，規畫一殯到二殯直達專車。

北市殯葬處表示，二殯原有286格車位，因配合二殯二期工程，館內僅剩98格，館外的辛亥路高架橋下停車場，因配合耐震補強工程，暫時也有59車格受影響。原有為補足停車位不足，未來將增聘黎元臨時停車場，二殯火化場周邊土地徵收後，也會規畫臨時停車空間。

殯葬處表示，現行的懷恩專車計有公館、六張犁、忠孝復興3條路線，近期會與公共運輸處研議延長忠孝復興線，服務自一殯前往二殯的治喪民眾。