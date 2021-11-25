前旅美大聯盟球員、中信兄弟二軍投手教練王建民，他的非官方臉書粉絲專頁一句「幸好我只拿棒球和手套」，不僅引爆網友熱烈討論，更釣出內政部長徐國勇留言。小編今再度PO文，強調貼文非王建民本人所發，也對自己發言不當公開道歉。

徐國勇日前一度表示，若警方臨檢發現車內有球棒，將予以註記；徐事後改口，稱一般民眾從事打球等運動，不會被註記。擁有逾21萬人追蹤的「王建民」粉專（非官方授權），24日上午PO出「幸好我只拿棒球和手套」，掀起網友熱烈討論。

小編今表示，那只是一句玩笑話，純粹一時興起的設計對白。小編強調，本意並非要酸任何人或任何政策，只是輾轉得知很多球員聽到消息後，茶餘飯後的瞎聊，進而得到的靈感。小編無奈地說，經媒體渲染，「這個單純、沒有色彩的幹話，頓時變得很政治」。

「此貼文非王建民本人所PO」，小編說明，該粉專於2008年成立，一開始只是幾個死忠球迷共同創建，後來經由管道與王建民經紀人取得聯繫，加上王建民自己也沒有粉專，所以有些消息會透過他們發布。