台北市寵物數量居全國之冠，到府照顧等周邊產業也蓬勃發展，但台北市議員徐巧芯認為，該產業並無相關法令規範，未來恐出現如消費糾紛、勞資爭議等問題，要求市府訂自治條例。北市動保處表示，已和中央取得共識，現已著手研擬台北市特定寵物保姆自治條例草案，討論業者訓練、管理制度及服務範圍，預計明年訂出、後年上路。

台北市議會財建委員會今審議議員提案，徐巧芯指出，農委會函釋中載明，寵物到府服務並非特定寵物業管理辦法管理範圍，內文也明確提及到府服務者須具備犬貓照顧專業知識，若市府有管理必要可訂自治條例，補足特寵法不足，因此她建請市府研擬寵物保姆到府自治條例。

動保處長宋念潔回應，此案討論2年時間，按農委會規定，有店面的業者若開設寄養服務，就須具備證照，照顧者也要領有專業人員資格且上滿200小時課程，但新興行業有規避情況，現已和中央取得共識，著手研擬台北市特定寵物保姆自治條例草案，討論業者訓練及管理制度。

楊靜宇追問，草案中是否有規範寵物到府服務範圍？宋念潔回應，包括到府清潔、餵食、照顧及遛狗，這部分皆屬新興行業。麻煩的是，雙方媒合是透過商業平台、採會員制，雖無違法之嫌，但也無法可管，恐損害飼主權益和動物福利，出現不諳寵物行為的個人投入該行業。

宋念潔會後受訪補充，現行寄養業者都有經過核定，包括場所、人員等，但「到府服務」並未納入管理範疇，過去北市曾發生一起消費爭議，主因是照顧者到府服務出現疏失，因此北市已訂出草案，將找動保團體、專家學者開會調整，中央也有針對專業訓練和時數訂出相關規範。

宋念潔說，未來從事寵物保姆業的民眾，都要進行200小時專業訓練，今年已開始委託團體和學校舉辦訓練課程，且業者攬客時須提供訓照號碼，受訓後也要將證書登在動保處官網，方便民眾辨識，期望明年能順利訂出自治條例，後年就上路實行。