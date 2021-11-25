荷蘭民眾抗議政府再祭防疫限制措施，鹿特丹（Rotterdam）19日街頭示威演成暴動，兩名對警察丟擲石頭的滋事者，今天被法官判處坐牢5個月，這是相關事件首宗刑事判決。

法新社報導，26歲女子莎朗（Sharon M.）及29歲男子范登貝（Terence van den B.）各獲判5個月有期徒刑、緩刑2個月。

依據快審判決，莎朗因為損毀警車，也被判處1000歐元（新台幣3萬1680元）罰金；此外，這兩人一年內禁止涉足鹿特丹庫爾辛格街（Coolsingel）主要商店區。

法官在判處范登貝徒刑時表示：「你站在那裡對鎮暴警察丟擲石頭，相關影像我們都看到了…當我們觀看錄影時，我看不出你有任何情況必須採取自衛行動，也沒聽到你說出任何理由。」

鹿特丹19日晚間街頭示威演成暴動，滋事者縱火焚燒警車，警方鳴槍示警下，造成5人受傷。

街頭暴動於20日蔓延到海牙（Hague），抗議群眾向警察丟擲鞭炮和石塊、焚燒腳踏車；21日、22日事件再擴及北部格羅寧根（Groningen）等城市。全國各地至少有173人被捕。

荷蘭11月13日實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，要求酒吧、餐廳、咖啡館與超市於晚間8時關門、體育比賽必須閉門舉行，並限制到別人家中作客的人數。

荷蘭單日確診達創紀錄的2萬3789例，政府考慮26日祭出更嚴格的防疫措施。根據世界實時統計數據Worldometer網站數據，荷蘭境內累計251萬1953人確診、1萬9098人染疫不治。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1101125