↑班奈狄克康柏拜區在《天才貓奴畫家》中扶養5個妹妹。（双喜電影提供）

↑陶比瓊斯在《天才貓奴畫家》飾演《倫敦新聞畫報》老闆。（双喜電影提供）

「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）在新作《天才貓奴畫家》詮釋英國知名「貓奴畫家」路易斯韋恩，片中大陣仗出動40隻嬌貴真貓，拍攝時貓皇出場就要全體小心每個行動，不能驚擾喵星人惹得他們不開心，日前導演夏普（Will Sharpe）跟班奈狄克一起受訪時，講到貓皇在片場「帝」位，讓班奈狄克都覺得巨星地位受到威脅，還故意在一旁無奈搖頭表示對此非常吃味，散發出喵星人傲嬌特質，逗得導演邊笑邊安撫他。

班奈狄克在片中有5個妹妹，其中大妹卡洛琳一角，由曾與湯姆克魯斯（Tom Cruise）演出《遺落戰境》的安德莉亞瑞絲柏（Andrea Riseborough）飾演，她畢業於皇家戲劇藝術學院，同學是「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）。

金球獎視后的女主角克萊兒芙伊（Claire Foy）表示，她與安德莉亞其實剛入行就有合作，拍攝了《魔性人心》的試播集：「我真心認為沒有她詮釋不了的角色，她厲害到嚇人，就像真正的寶藏一樣。」而在片中被妹妹們圍繞的班奈狄克則說：「她們都很出色，但這種強大女性能量，對路易斯這位家中唯一男生來說，有時候是有點霸道的。」

《天才貓奴畫家》還有另一受人關注的演員，就是反派專業戶陶比瓊斯（Toby Jones），他曾為《哈利波特》中的多比獻聲，在《飢餓遊戲》擔綱播報員一角也影迷印象深刻，更善於用眼神與笑容將反派演得讓人恨得牙癢，像是《美國隊長》裡的邪惡科學家阿尼姆索拉博士、《侏儸紀世界：殞落國度》貪財怕死的恐龍拍賣官。

陶比還在《新世紀福爾摩斯》把飾演醫院當成殺人城堡的假慈善富豪，差點殺死由班奈狄克飾演的福爾摩斯，但兩人其實私下交情好，這回再次攜手登上大銀幕，陶比難得卸下大反派當好人，在《天才貓奴畫家》飾演班奈狄克的老闆，是改變路易斯韋恩畫家生涯的重要人物。陶比瓊斯今年也因為對戲劇的貢獻，獲頒大英帝國勳章。 《天才貓奴畫家》將於12月3日在台上映。