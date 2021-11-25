立法院今審查《有線廣播電視法》修正草案，擬取消NCC頻道位置的審查權，藉此打破「萬年頻道」。對此，NCC主委陳耀祥表示，若限縮主管機關裁量空間，恐導致市場失衡，反而無法解決「萬年頻道」問題；但立場引發自家民進黨立委強烈不滿，質疑NCC有傾向業者利益之嫌，公開對陳耀祥喊話「做不到就辭職，不要佔住這個位置！」

在NCC掌握頻道變更許可權的情況下，造成有線電視存在「萬年頻道表」，導致缺乏競爭力的頻道即便內容乏善可陳，也能長期占據黃金頻道；隨著Netflix、Disney＋等OTT TV興起，有線電視陷入「剪線」困境。對此，去年5月，立院交通委員會朝野決議，要求NCC在6個月內以上千個頻道的規格，大區塊化重新排列頻道屬性，避免少數壟斷，並依照收視率讓全部頻道分潤。

但立院決議已超過一年半，NCC始終未提出修法草案。對此，民進黨跨派系立委及國民黨共計16名朝野立委，直接連署提出《有線廣播電視法》第29條修正草案，明訂「關於頻道位置之規劃及變更，除違反『同類型頻道置於同一區塊播送』原則者外，中央主管機關不得拒絕許可。」

草案提案人、民進黨立委陳歐珀直言，NCC干預系統排頻道，本身爭議性就很大，先不管得利者怎麼說，其實媒體業者自己也敢怒不敢言，所以現在只好讓立委來當壞人。

對此，陳耀祥今備詢時說，系統頻道的規劃與變更，應由中央主管機關綜合考量市場競爭、消費者權益、公共利益等因素來決定，若限縮主管機關就個案的裁量空間，削弱不具整合關係的頻道商或系統經營者的競爭力，恐怕會導致市場力量的失衡，不僅無法解決「萬年頻道」，更可能導致市場秩序混亂。

陳耀祥也說，目前是希望今年12月底前提出初步方案，接著會跟外界諮詢，明年上半年再提出具體方案，並配合修改法規。

但民進黨立委林俊憲質詢時表示，有線電視區塊化當然有缺點，如果NCC不想做也沒關係，但不能一直不負責任，老是說還在研究，「都研究幾年了，這不是新議題耶，我看你們都『青菜』說說，如果真的不要，那也要有明確態度。」

民進黨立委邱志偉也說，去年5月立法院已決議要求NCC針對頻道區塊化提出方案，結果到現在是毫無作為，還得靠立委自行提案，這不只是行政怠惰，更是藐視國會。

民進黨立委陳明文質詢時則直白地問，關於頻道區塊化的問題，你比較傾向不修法對嗎？陳耀祥回應，基於主管機關的立場是不希望修改。陳明文認為，雖然部分頻道業者確實也不希望隨便調整，但他還是建議NCC是應該出面處理，討論出業者、消費者及NCC都能接受的條文。

民進黨立委許智傑質詢時，則播放去年交通委員會質詢畫面，重播NCC各委員對於頻道區塊化的承諾。許智傑隨後連番質問「你什麼時候要完成」，眼見陳耀祥不斷跳針說「明年上半年會有個計畫」，氣得許智傑直說「這叫做擔當果斷，做不到，就辭職，不要佔住這個位置！」陳耀祥卻仍說「我做得到」。

許智傑表示，NCC去年就承諾做到，事實證明做不出來，大家都在看部長有沒有擔當，做不到就辭職，理由不要說這麼多。他說，「你(陳耀祥)剛剛也說到利益，但你到底是為了民眾權益還是業者利益？NCC要做就要有魄力，不要不想做的就掃到天邊，我很有耐性也很少發脾氣，但這件事我真的很不滿，當個部長級的人，只要事情對社會有幫助就要做，其它理由我不想聽，這是你的魄力問題，別再讓萬年頻道表繼續存在。」

結果，陳耀祥卻冷不防回說「法律上沒有萬年頻道表」，這氣得許智傑無奈地說，「你知道我在說什麼，你知、我知，我不想跟你辯這麼多，你自己好好想一下。」

許智傑也當場向陳耀祥喊話，「如果明年4月做得到，我給你鼓掌，如果做不到就請辭，你不保證我也拿你沒辦法，但這是一個擔當與承諾！」對此，陳耀祥回應，「我沒辦法做這種承諾」。

由於NCC立場不明，交通委員會今最後做出決議，有關《有線廣播電視法》第29條修正草案，請NCC於明年6月底前提出方案後再行併案審查。