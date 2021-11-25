四大公投案將於12月18日投票，國民黨台北市議員鍾沛君昨日（24）在公投意見發表會，擔任「公投綁大選」案正方代表，與反方代表民進黨立委莊瑞雄對決。鍾上場後金句連發，包括「尿不準，怪馬桶歪」等語錄會後在網路廣傳，不少網友認為鍾的表現遠勝在立院3連霸的莊，鍾的臉書相關文章更湧入超過萬人按讚。

鍾沛君24日在會中表示，民進黨稱2018年公投併大選讓民眾苦等，但其實這是因為民進黨的中選會選務不好所導致，可謂「尿不準，怪馬桶歪，還要把馬桶拆掉」；民進黨稱公投綁大選會造成混亂，鍾反嗆「這個混亂是公民的錯嗎？是公投的錯嗎？當然不是！是執政無能的民進黨的錯」。

不僅如此，民進黨控國民黨違抗民意，鍾沛君則反擊，馬政府8年來，從未像蔡政府被那麼多公投案打臉，「民進黨與民意對立，公投才會這麼多」；鍾更舉自己名字被中選會寫錯，經反映後第二次補寄資訊仍錯的例子，痛批「我們的中選會對於人民意見充耳不聞，基層叫苦麻木不仁，還真的超出了黨派立場」。

鍾沛君這4大金句引發熱烈迴響，她也製成梗圖在臉書發文表示，自己完成了黨交付的任務，她打完了這一仗。文章發出一天即獲得超過10000個讚、500則留言與230次分享，網友紛紛回應：「最強藍營女戰神是妳！」「表現堅定、態度從容！論理清晰，讚」、「表現得太好了！這才是上駟」、「議員真的超讚，直接打趴對手 反方到最後語無倫次開始講三接，哈哈！整個完勝！」