全球瘋元宇宙，科技大廠競相投入開發，預估至2024年元宇宙相關商機將達8000億美元，其中，聚焦5G、AI等概念股的ETF，有望搭上這波新科技投資熱潮，預計長線將受惠最多。元宇宙將是全球科技業新顯學，這對於台灣電子產業來說更是一大機會，相關基礎建設將走在前面，包括晶圓代工、零組件與代工組裝，法人看好台積電(2330)、聯發科(2454)、廣達(2382)、瑞昱(2379)等台廠表現。

國泰投信表示，目前元宇宙尚在起步階段，相關應用包含社群互動軟體、5G基礎建設、VR/AR穿戴裝置、AI晶片等，可見未來商機極大，而這當中「5G通訊」的高效傳輸技術更扮演不可或缺的關鍵元素， 元宇宙貫穿新科技的虛實整合商機，讓每位使用者未來都可能打造自己的虛擬空間，但這背後需有5G基礎建設、5G晶片、智慧穿戴裝置、高效運算晶片等高速傳輸，作為背後強而有力的支撐，才能讓虛擬空間傳速快速又順暢。

值得留意的是，近年5G應用市場快速崛起，不僅讓電動車自駕上路成為可能，如今高速的通訊速度也讓元宇宙成形更給力，預計5G關鍵廠商，甚至未來的6G、7G等通訊供應鏈都將是最大受惠者。

國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇認為，元宇宙商機近期成為科技界重要商機，全球科技巨頭爭相投入，市場預測元宇宙未來10年內將觸及10億人。雖使用者要從2D的網路世界走向3D世界尚需在便利性、習慣性、價格接受度、普及率等都需一段時間的提升，然而可確定5G環境將攸關競爭優勢，相關供應鏈如通訊晶片、小型基地台、雲端運算、網路終端等，都將受惠於此趨勢。據資料顯示，過去一年，台灣5G+通訊指數漲幅近36%，勝過台灣加權股價指數的33%、台灣50指數的28%，因5G供應鏈潛藏元宇宙商機，更加大台灣5G+通訊指數近來漲勢。