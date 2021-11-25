台南市蕭壠文化園區25日起推出全新藝陣館常設展「雲端香路•數位陣法：陣頭和他們的產地」。（劉秀芬攝）

台南市蕭壠文化園區25日起推出全新藝陣館常設展「雲端香路•數位陣法：陣頭和他們的產地」。（劉秀芬攝）

台南市蕭壠文化園區25日起推出全新藝陣館常設展「雲端香路•數位陣法：陣頭和他們的產地」。（劉秀芬攝）

台南市蕭壠文化園區25日起推出全新藝陣館常設展「雲端香路•數位陣法：陣頭和他們的產地」。（劉秀芬攝）

台南市蕭壠文化園區25日起推出全新藝陣館常設展「雲端香路•數位陣法：陣頭和他們的產地」。（劉秀芬攝）

台南是眾神之都，也是藝陣之都，台南市文化局以西港香科的藝陣與廟宇民俗文化為主題，25日起於蕭壠文化園區推出全新藝陣館常設展「雲端香路•數位陣法：陣頭和他們的產地」，結合4D動態立體模型技術，打造浸潤式影像與空間，給民眾全新震撼的觀展體驗。

台南市長黃偉哲25日也到場參觀，感謝文化內容策進院、文化局的努力，及南藝大、各宮廟大家一起合力協作，將傳統藝陣文化與當代文化藝術融合，讓市民朋友及外來的朋友都能體驗傳統藝陣之美，傳遞藝陣信仰的精神內涵知識，推廣行銷台南在地藝陣文化。

文化局指出，本次展覽以「台南香科藝陣演武」與「GIS遶境資訊」為核心，結合傳統陣頭技藝、當代視覺藝術與文化科技，利用阿凡達動態捕捉技術，以及自法國引進、亞洲唯二的虛擬攝影棚與4D動態立體模型技術，打造浸潤式影像與空間體驗，帶來親臨現場震撼。

展覽特邀樹仔脚寶安宮白鶴陣、三五甲鎮山宮家將、麻豆南勢十二婆姐陣、溪南寮興安宮金獅陣陣頭成員與建興武館黃名宏合作，前往台北虛擬攝影棚拍攝，再結合藝陣展演實拍、空拍，加入動畫效果及環場式音樂，提供愛好藝陣文化者另一種觀看體驗。

此外，更邀請青年設計師謝永晟為本次展覽視覺設計操刀，繪製20組用色強烈大膽的視覺意象海報，兼容傳統與現代的風格，透過不同視角帶領觀者領略藝陣之美。

另外，在陣頭與傳統廟宇文物上，本次特別與三五甲鎮山宮吉興堂家將合作，商借八家將的頭盔、服裝與法器道具做展示，另亦展示蕭壠典藏文物如獅頭、十二婆姐以及來自佳里興震興宮的重要泥塑神像群及府城沙淘宮舊廟建築構造。

為讓來訪的遊客更能感受到台南陣頭與民俗文化的精湛演藝，11月27日至12月5日周末期間，邀請台南七股樹仔脚寶安宮白鶴陣、府城如性慈敬堂八家將以及表演團隊永康太子會館、王藝明掌中劇團與尊聖會民俗技藝團等多組在地陣頭及傳統藝術團隊於蕭壠戶外劇場上演精采劇碼。