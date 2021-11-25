為解決政府機關對於長期錄取不足額考試類科需用專門職業及技術人才的迫切性，考試院會今通過《專門職業及技術人員轉任公務人員條例修正草案》(以下簡稱專技轉任)，兼顧考試用人及彈性用人政策下，適度鬆綁專技轉任制度，草案將於近日函請立法院審議。

不過考院也強調，這次專技轉任制度轉型採溫和漸進方式，對於專技轉任人員的名額，仍須依公務人員考試辦理及錄取情形予以核算；為避免機關有濫用私人的疑慮，專技轉任人員的遴選方式，需由用人機關組成遴選委員會，遴選委員至少二分之一為外部專家學者，並由銓敘部建置的學者專家人才庫遴聘，以維持制度的公平性及獨立性。

考試院指出，過去對專技人員得轉任公務人員的職系有較嚴格的限制，須符合相關條件且依審核原則審議後始得進用，這次放寬限制，使專技轉任制度成為政府常態性取才的管道之一；又為吸引具豐富民間工作經驗的專技人才，增訂得以較高列等職務任用的條件。

考試院指出，另考量現職專技轉任人員的職涯發展，適度放寬其受調任職系的限制；此外，為因應未來政府機關置公職律師、公職建築師等職務的需求，增訂該等職務的法源依據，以利推動專技業務。

考試院這次草案修正重點為，修正專技人員進用方式，以及增訂其初次轉任於實際任職1年內，不得擔任主管、副主管等職務的規定。增訂專技轉任人員得以薦任第七職等及薦任第八職等任用資格條件，以利延攬具多年工作經驗的專技人才；放寬專技轉任人員取得簡任官等任用資格之條件，與一般公務人員一致，以暢通陞遷管道等。