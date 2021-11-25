尋求黑豹旗史無前例3連霸的平鎮高中，25日在8強賽以4比2擊敗大溪高中，在「桃園內戰」中打得辛苦，平鎮連續9屆都挺進最後4強，距離衛冕還剩最後2步。

平鎮此役採取投手車輪戰方式應戰，先發投手林柏佑3.1局僅被敲1安、失1分退場，另外2任投手林詔恩1.2局失1分奪下勝投，陽念希後援2局無失分。

平鎮總教練吳柏宏表示，由於球隊明天休兵，因此今天採取投手車輪戰方式，控制用球數，確保周六4強賽都還能上場。第4局林柏佑先對大溪首棒打者投出觸身球，1出局後又被敲安失分，教練決定換投，吳柏宏說：「他有點投得太小心，想太多導致壞球變多，投到有點亂掉。」

平鎮此役得分都在前2局，之後就被大溪第2任投手李韋弦壓制，加上幾次打帶跑、短打戰術執行失敗，讓平鎮無法繼續擴大領先優勢，最終僅以2分差險勝。

吳柏宏說：「大溪第2任投手變化球比較多，我們自己的打者也沒有掌握好，加上他們也不太會失誤，在這樣的情況下只能靠自己打回來，但今天我們打者節奏也沒有抓得很好。」