兒童台姐姐出身的女星米可白，個性真誠直率，從綜藝轉戰戲劇圈後也交出亮眼成績單，她2019年與「尾牙大王」謝銘杰低調簽字離婚，之後便全心投入工作中，日前米可白施打第二劑AZ疫苗卻深受副作用所擾，連續發燒5天，緊急掛急診，嚇得她爸爸立刻北上探視，讓她十分自責讓家人擔心。

米可白發文表示，她到醫院掛急診後，醫師懷疑她有血栓症狀，要住院準備做斷層掃描，住院期間米可白持續發燒，一晚就換了3顆冰枕，要打針時還忍不住大哭，導致護理人員私訊向她道歉，以為是自己技術不好才會弄痛她，結果其實是針太粗，她才會嚇到哭。

米可白透露，她的父母都在南部老家，對她住院毫不知情，一得知消息就急著北上探病，但米可白考量到疫情期間，醫院會進行控管，加上不想讓爸爸看到自己難受的樣子，因此婉拒了，她也自責地坦言，在19歲離家時，她就跟爸爸說不用擔心，她會照顧好自己，好好打拚讓爸爸驕傲，但卻因為副作用住院。

米可白提到，「我從來都沒讓家人擔心過，而這也是我第一次因為身體不適住院，我就怕我推著點滴架去一樓跟他會客，這個模樣讓他看見，會覺自己超不孝。」貼文一出，引來不少網友為她加油打氣，藝人楊繡惠也安慰她，「米米不要這樣說，生病不是你願意的，趕快康復不要讓爸媽擔心就好喔！生病只有二個法寶聽醫生的話，還有就是多休息。」