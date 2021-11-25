國內本土COVID-19疫情趨於穩定，不少在年中確診的勞工開始著手準備申請保險理賠。統計發現，國內破萬人曾經確診新冠肺炎，但只有不到700人申請勞保相關給付。勞動部勞工保險局提醒，只要是勞保被保險人，不論是住院治療，或是被收治在「集中檢疫所」或「加強型防疫旅館」的輕症確診者，同樣也可以比照「住院」來申請勞保傷病給付。

中央流行指揮中心統計，截至目前，國內累計1萬6554例新型冠狀病毒肺炎確診案例，分別為1910例境外移入，1萬4590例本土病例。但勞保局統計，截至11月19日為止，只有680人來申請勞保或職災相關給付，其中申請傷病給付者有533件（含357件住院治療、176件集中檢疫所或加強型防疫旅館治療）、34件申請勞保死亡給付，申請職災給付的也有113件。

勞保局表示，勞保被保險人因染疫「住院」診療，不能工作，以致未能取得原有薪資，正在治療中者，自住院不能工作的第4日起，得申請勞保普通傷病給付，若被保險人為由直轄市、縣（市）政府收治於「集中檢疫所」或「加強型防疫旅館」進行診療者，同樣也可申請。

符合條件的被保險人，得在5年請求權時效內，準備勞工保險傷病給付申請書及給付收據、傷病診斷書正本等資料，在投保單位蓋章後，提出申請；若被保險人因染疫死亡，其遺屬得請領勞保本人死亡給付。