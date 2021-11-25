南韓女星朴信惠（박신혜）日前宣布懷孕，明年1月將與小1歲男星崔泰俊（최태준）結婚，由於男方名氣較低，外界開始起底崔泰俊為何方神聖，未料卻挖出他和「勝利Burning Sun事件」的鄭俊英、前CNBLUE成員李宗泫交情匪淺，引發熱議。

崔泰俊今日衝上韓網熱搜冠軍，因為他的兩個兄弟鄭俊英、李宗泫都是超級大渣男，前者涉嫌集體性侵和散布非法偷拍影片，被判刑5年，現在已經在吃牢飯；後者加入鄭俊英的老司機群組，看了不少偷拍片，並留下低級的言詞，因沒有散步相關影片不起訴，不過韓民眾無法接受李宗泫私下還爆出睡女粉絲、性騷擾女星和網紅，經紀公司FNC娛樂只好忍痛將他退出CNBLUE.

崔泰俊和鄭俊英、李宗泫怎麼認識的呢？2014年他上真人秀節目《我們結婚了》時，透露跟鄭俊英是有交情的鄰居，李宗泫也在某節目表示，跟崔泰俊因拍電視劇結識，對方介紹鄭俊英給他認識。三人後來還在旅遊型綜藝節目《戰鬥旅行》合體，一起飛往澳門度假。

2019年鄭俊英被爆出老司機群組醜聞，崔泰俊曾被懷疑是否為成員之一，當時他低調不回應，但很快地退出電視劇《月之酒店》拍攝，聲稱讀過劇本後對角色理解不同而不出演，同年入伍當兵，被部分網友質疑，不過檢方調查後確定崔泰俊未涉案。

朴信惠、崔泰俊這對準夫妻因雙方人氣不對等，加上男方的好友品性不佳，許多韓國粉絲都為朴信惠擔心，但根據韓媒《體育朝鮮》報導，崔泰俊常常陪朴信惠回老家幫忙顧店，和朴媽媽很有話聊，左鄰右舍都知道他是被認證的女婿；密友更指出，朴信惠的作曲家哥哥朴信元因工作因素長年在英國等地，崔泰俊將代為填補家中長子的空位，扛起照顧朴信惠一家的責任。