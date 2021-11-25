中和警分局長李建廣為鼓勵超商與警方聯防成功，於今（25日）下午前往轄區民享街超商頒發獎狀及紀念品表達感謝。（中和警分局提供）

中和警分局長李建廣為鼓勵超商與警方聯防成功，於今（25日）下午前往轄區民享街超商頒發獎狀及紀念品表達感謝。（中和警分局提供）

新北市中和警分局與超商共同聯防，宣導購買高額或大量遊戲點數，可能是被害人遭詐，需與轄區警方聯繫，在11日下午5時許，被害人接獲詐騙電話，歹徒假冒銀行行員，誘騙被害人信用卡遭連續扣款，需購買遊戲點數才能解除，且不要與店員有過多的交流，機警超商店長見被害人購買高額遊戲點數，立即撥打電話予轄區警方，及時攔阻5萬元的點數。

中和警分局長李建廣為鼓勵超商與警方聯防成功，於今（25日）下午前往轄區民享街超商頒發獎狀及紀念品表達感謝。

李建廣表示，感謝超商店員機警，於第一時間即通知警方到場，避免被害人遭騙。尤其現在詐騙集團詐騙手法不斷翻新，被害人常常不知遭詐而迫使購買高額遊戲點數，造成大量財損結果。

警方呼籲，購買遊戲點數只能玩遊戲，決不可能充當保證金，網路上的美女照片只是誘騙民眾上當的陷阱，如果接獲不明來電，詐稱需購買遊戲點數作為驗證身分或繳交保證金，一定是詐騙，倘有疑問，可撥打110或165反詐騙專線洽詢求證。