29歲香港女星樂宜（前藝名：洛兒、本名：廖樂宜）擁有34C性感上圍，代表作品是節目《美女廚房》，她平時敢脫敢露，被封為性感女神。近日她曬出穿超短熱褲照片，大秀平坦小腹，還露出一大截黑色口袋，引來網友說：「還以為是胎記」、「這褲子太性感了，不是人人能穿」。

愛運動的樂宜平時常在網上分享爬山、游泳，或到海邊享受陽光的美照，往往一出手就引來許多粉絲喊讚，日前她卻罕見發聲：「活成自己喜歡的樣子，不要老是討好別人」，發揮正能量。外型性感的她，與富二代黃俊輝交往多年，期間一度分手，但近年又上演復合，今年6月男方過生日，樂宜便分享兩人到飯店美照，更分享情侶間的秘密情趣。

樂宜大秀熱褲和下水美照。（圖／翻攝自lok_lokyii IG）

當時樂宜曬出照片，可見她半露酥胸，寫下：「在房吃晚餐，上身穿美美的，下身穿睡褲，你懂的」，難得大放閃。隔月她參加下廚粉絲見面會，自嘲要參加的粉絲要符合三項條件，一是身體抵抗力好，二是勇敢，三是真心想吃她做的食物，更透露平時其實很少下廚，連男友也只有機會吃她煮的泡麵，並開玩笑說：「但食物一定有熟，（粉絲）可以放心」。

時至11月，北半球溫度都下降，香港也變得頗冷，但仍不減樂宜愛運動的心，透露原來水上樂園11月也會開放，且有室內恆溫系統，不怕被冷到凍僵，她還曬出自己玩彩虹溜滑梯的影片，自嘲：「尖叫到傻」，昨(24日)她再分享遇到最美的洗手間通道，可見兩側設置了一堆亮片，可謂網美打卡景點，但網友重點則放在她熱褲上，說：「這條短褲好性感」，她親回：「這褲很顯瘦」，網友特別點出外漏的黑色口袋，直說太吸睛，還有人問：「褲子可以再短嗎？」