大馬美女鋼琴家李元玲人美又有才華，她不只擁有一張清純高顏值、前凸後翹的魔鬼身材，還彈得一手好琴，讓李元玲擁有「鋼琴女神」的美名，李元玲平時也不吝嗇展現她的好身材，但有不少酸民卻質疑她美照全是靠P圖，對此，李元玲今（25日）則曬出自己的真實身材照和運動影片，並霸氣回擊：「現實生活的我就是這個樣，靠努力把自己練成想要P的角色，才有滿足感。」

天生麗質的李元玲以天使臉孔、魔鬼身材，在網上擁有超夯人氣，身高170公分、45公斤的她，身材火辣又勻稱，絕佳比例相當不科學，不過李元玲今卻在IG發文透露：「很多酸民認為我P圖P太大」，對此，李元玲則霸氣說：「其實他們只是不願意相信這就是真正的我」。

李元玲強調，她不喜歡把自己的身材P到不像自己「照片中的我是怎樣，現實生活的我就是這個樣，靠努力把自己練成想要P的角色，才有滿足感。」李元玲最後則向酸民喊話：「酸民可以繼續酸，因為他們不曾為自己努力，只能靠酸別人來抬高自己。」霸氣回擊吸引粉絲留言狂讚。

李元玲高EQ回擊的同時，她也曬出自己一系列健美照，她辣穿運動Bra和運動熱褲，大方露出蠻腰和長腿，李元玲還PO出運動影片，開合跳、做核心、踩健身器材等運動樣樣來，要讓酸民見識到她真實身材就是這麼火辣。