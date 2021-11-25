晶圓代工廠力積電（6770）本月24~26日以每股49.88元承銷價辦理公開申購，由於討論話題十足，承銷價與興櫃均價存在近5成價差，光是申購首日就爆出41.17萬張申購量，以目前興櫃價約75元計算，抽中現賺2.5萬，有高機率打破長榮鋼（2211）在今年創下的43.79萬張紀錄，更有機會挑戰和潤（6592）2019年創下的近10年公開申購最大量。另外一檔的詠業(6792)，將在11月26~30日進行公開申購，以每股98元公開申購，若中籤預估可現賺近9萬元。

力積電前身為DRAM大廠力晶，在2012年終止上市櫃後，歷經8年重整，終於將在12月6日重新上市，受惠於全球晶片荒，今年公司營運動能強勁，前10月營收達520.30億元，年成長37.67％。

力積電IPO募資金額上看72.16萬元，創下近10年次高，僅低於和潤在2019年寫下的94.05億元。至於和潤當年承銷價同樣不足百元，申購期間總計吸引93.21萬張申購單，力積電潛在獲利空間雖不如和潤當時近2倍的價差，但晶圓代工廠產能吃緊的漲價潮仍在延燒，力積電2022年底前產能都已被預訂，訂單能見度高。

詠業24日完成競拍，競拍得標加權平均價格為161.89元，並訂定每股價銷價為98元，將在11月26~30日為公開申購期間，12月2日為公開抽籤日，預計提撥838張進行申購，今日在興櫃收為均價為187.44元，中籤者現賺9萬元，預料也能吸引投資人申購熱潮。