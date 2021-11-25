台中市第2選區立委補選選戰白熱化，部分人士認為民進黨現在攻擊國民黨參選人顏寬恒只是干擾戰，真正關鍵時刻是在1218公投之後，對此，資深媒體人黃暐瀚認為很有可能，並指出現在選戰打法未必是民進黨想要的，因為現在才11月，若現在出重拳都沒法打倒顏寬恒，只會讓顏選情更穩。

對於民進黨是否會在公投投票後，對顏寬恒發動更猛攻勢，黃暐瀚昨（24日）在政論節目《大新聞大爆卦》上表示，很有可能，一定會刀刀見骨，但見骨的東西未必是真的，但是沒辦法，因為現在台灣選舉往惡質的方向發展，「為了讓你不當選，就要想辦法讓選民討厭你」。

黃暐瀚指出，讓選民討厭候選人的方法，就是揭露醜事和糗事，但若沒有這些事蹟，就捏造不實消息來打選戰，所以現在台灣選舉就是變成這樣情形，倘若選民有足夠智慧去判斷，自然這種奧步打法就沒用。

不過，黃暐瀚直言，他認為現在選戰打法應該也不是民進黨想要的，因為12月18日要公投，民進黨會在這時候放大絕招打顏寬恒？有打過網路遊戲就知道，放完大絕後會有冷卻時間，短時間沒法再放，所以如果民進黨現在出重拳沒打中顏寬恒，只會讓顏寬恒的選情更穩。

黃暐瀚強調，但若民進黨的攻勢是想採取模糊戰略，可能會對顏寬恒造成傷害，但時間久了就沒事，那他一定是最後一個禮拜才丟，讓人反應不及，就到投票日了，可現在才11月，補選投票日是在明年1月9日，所以《美麗島董事長》吳子嘉才會說，周玉蔻會這樣打顏寬恒和顏家，是為了收視率。