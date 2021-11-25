富邦金(2881)今舉行法說會，富邦金旗下富邦人壽2021年9月底總投資資產達4兆5816億元，較去年同期成長7.9%。受惠資本利得表現優異及避險成本改善，富邦人壽2021年截至9月底避險前、後投資報酬率分別為6.24%、5.84%，均優於去年同期，避險後投資報酬率較去年同期增加134bps。由於台美利差維持低檔穩定，帶動富邦人壽2021年前三季經常性避險成本持續改善。

富邦金預估，明年全球主要經濟體經濟成長穩健，和今年下半年差異不大，台灣業者將受惠於經濟穩健的成長，出口可望暢旺，獲利動能延續，而台股本益比相對低，因此對台股保持樂觀態度。雖然3Q富邦人壽有逢高出脫持股，但之後已經又再回補。

富邦人壽投資型及利變年金商品維持熱銷，由於疫情後銷售動能恢復，富邦人壽2021年第三季初年度保費(FYP)較上季大幅成長23.1%，前三季FYP較去年同期提升2.8%，達958億元，外幣保單佔比提升至48%；續年度保費為2388億元，總保費收入(TP)為3346億元。受惠資本市場熱絡及疫情回穩，帶動投資型保單及利變型商品銷售，第三季初年度等價保費(FYPE)較上季成長6.1%，達214億元。

富邦人壽自有通路保單銷售業績亮眼，2021年前三季銀保通路貢獻FYP較去年同期成長，FYP佔比提升至62.5%。FYPE銷售貢獻仍以自有通路為主，北富銀通路銷售貢獻較去年同期成長。

截至9月底，富邦人壽整體負債成本與投資報酬率相比之正利差較去年同期擴大，且因產品銷售組合改變，損益兩平點優於去年同期表現為2.51%，與避險後經常性收益率相比具正利差。富邦人壽2021年9月底淨值及淨值比分別為5567億元、11.6%，皆較去年同期提升。金融資產未實現餘額變動主要受股債市波動影響。